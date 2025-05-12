Ситуація на дорогах Одещини — затори на трасі Одеса-Рені у бік Румунії та Молдови

Паланка на краті. Фото: скриншот

У понеділок, 12 травня, на трасі Одеса — Рені утворюються затори у бік прикордонних КПП. Найбільше тягнучок фіксуються біля пунктів пропуску до Молдови, у бік Румунії черг спостерігається значно менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є невеличкі затори, однак рух значно жвавіший ніж був вранці. Простояти в тягнучці доведеться понад годину. Багато автівок і біля "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, поїздка триватиме приблизно півтори години.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — менш як годину, оскільки автівок там небагато. Біля каналу Кофа заторів також немає, хоча іноді невеличкі тягнучки з'являються. Біля Холмського проїзд вже вільний.

Орлівка на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 19 мільйонів на дорогу на цвинтарі. А також про зміну руху на одному з одеських перехресть.