Ситуація на дорогах Одещини — затори на трасі Одеса-Рені у бік Румунії та Молдови

Проїзд до кордону ускладнений — затори на трасі Одеса-Рені
У понеділок, 12 травня, на трасі Одеса — Рені утворюються затори у бік прикордонних КПП. Найбільше тягнучок фіксуються біля пунктів пропуску до Молдови, у бік Румунії черг спостерігається значно менше.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є невеличкі затори, однак рух значно жвавіший ніж був вранці. Простояти в тягнучці доведеться понад годину. Багато автівок і біля "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, поїздка триватиме приблизно півтори години.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — менш як годину, оскільки автівок там небагато. Біля каналу Кофа заторів також немає, хоча іноді невеличкі тягнучки з'являються. Біля Холмського проїзд вже вільний.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про 19 мільйонів на дорогу на цвинтарі. А також про зміну руху на одному з одеських перехресть.
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