Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Румынии и Молдовы

Паланка на крате. Фото: скриншот

В понедельник, 12 мая, на трассе Одесса — Рени образуются пробки в сторону пограничных КПП. Больше всего тянучек фиксируются у пунктов пропуска в Молдову, в сторону Румынии очередей наблюдается гораздо меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока есть небольшие пробки, однако движение значительно живее чем было утром. Простоять в тянучке придется более часа. Много автомобилей и возле "Староказачье — Тудора". На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди, поездка продлится примерно полтора часа.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — менее часа, поскольку автомобилей там немного. У канала Кофа пробок также нет, хотя иногда небольшие тянучки появляются. Возле Холмского проезд уже свободный.

Орловка на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о 19 миллионах на дорогу на кладбище. А также об изменении движения на одном из одесских перекрестков.