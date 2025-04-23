Нова розв'язка може з'явитися на Гагарінському плато в Одесі — Обухов

Гагарінське плато. Фото: Петро Обухов

В Одеській мерії намагатимуться вирішити питання заторів на Гагаринському плато. Чиновники планують розробити 3D-модель майбутньої розв'язки і на її основі оцінити можливі варіанти вирішення проблеми.

Про це повідомив депутат Одеської міськради Петро Обухов у соцмережі.

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За попереднім планом, після зведення на Гагарінському плато всіх запланованих ЖК та втілення в життя всіх "дорожніх" змін там будуть п'ять вулиць із двостороннім рухом. З них три новоутворені Виїхати звідти можна буде на Генуезьку, Академічну (Піонерську), Французький бульвар або на кільце біля входу до Аркадії. На перехрестях з Академічною та Генуезькою фахівці пропонують поставити світлофори та облаштувати додаткові смуги для повороту перед стоп-лінією.

План розв'язки. Фото: Петро Обухов у соцмережі

Проблема із забудовниками

Депутати міськради додають, що створення нової транспортної розв'язки під загрозою через будівництво ЖК "Атмосфера" у цьому районі. За даними ЗМІ, його забудовником є Вадим Альперін, якого Володимир Зеленський називав королем контрабанди.

"Реалізація цього плану залежить від доброї волі забудовників. Деякі з них погодились трохи поступитись "своїми" землями заради спільної мети. Але деякі інші не хочуть про це й чути, і навіть записали в свою прибудинкову територію ділянку, яка за земельним кадастром виділена під будівництво дороги!",— пише депутат Одеської міськради Петро Обухов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про скандальний продаж російського танкера. А також про викид пальмової олії в море.