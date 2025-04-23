Новая развязка может появиться на Гагаринском плато в Одессе — Обухов

Гагаринское плато. Фото: Петр Обухов

В Одесской мэрии будут пытаться решить вопрос пробок на Гагаринском плато. Чиновники планируют разработать 3D-модель будущей развязки и на ее основе оценить возможные варианты решения проблемы.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов в соцсети.

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Новая развязка

По предварительному плану, после возведения на Гагаринском плато всех запланированных ЖК и воплощения в жизнь всех "дорожных" изменений там будет пять улиц с двусторонним движением. Из них три — новообразованные. Выехать оттуда можно будет на Генуэзскую, Академическую (Пионерскую), Французский бульвар или на кольцо у входа в Аркадию. На перекрестках с Академической и Генуэзской специалисты предлагают поставить светофоры и обустроить дополнительные полосы для поворота перед стоп-линией.

План развязки. Фото: Петр Обухов в соцсети

Проблема с застройщиками

Депутаты горсовета добавляют, что создание новой транспортной развязки под угрозой из-за строительства ЖК "Атмосфера" в этом районе. По данным СМИ, его застройщиком является Вадим Альперин, которого Владимир Зеленский называл королем контрабанды.

"Реализация этого плана зависит от доброй воли застройщиков. Некоторые из них согласились немного уступить "свои" земли ради общей цели. Но некоторые другие не хотят об этом и слышать, и даже записали в свою придомовую территорию участок, который по земельному кадастру выделен под строительство дороги!" — пишет депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Напомним, недавно мы писали о скандальной продаже российского танкера. А также о выбросе пальмового масла в море.