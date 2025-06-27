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Головна Одеса Проїзд ускладнений — де основні затори на трасі Одеса-Рені

Проїзд ускладнений — де основні затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 13:52
Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії
Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот Google Maps
Ключові моменти Затори до Молдови Затори до Румунії

У п'ятницю, 27 червня, на трасі Одеса — Рені час від часу утворюються затори у бік КПП до Молдови та Румунії. Найбільші з них фіксуються біля села Маяки, про що треба знати мандрівникам.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі заторів немає, але вони спостерігаються шляхом до нього, в районі села Маяки. Простояти там доведеться менше години.  Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі вільний. Поблизу до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг сьогодні не зафіксовано.

Виїзд в Молдову ускладнено — затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори біля села Маяки. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі є зничний затор, що треба враховувати плануючи подорож. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин.

Виїзд в Молдову ускладнено — затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затор біля Орлівки. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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