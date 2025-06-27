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Главная Одесса Проезд усложнен — ​​где основные пробки на трассе Одесса-Рени

Проезд усложнен — ​​где основные пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 13:52
Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию
Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот Google Maps
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки в Румынию

В пятницу, 27 июня, на трассе Одесса — Рени время от времени образуются пробки в сторону КПП в Молдову и Румынию. Самые большие из них фиксируются возле села Маяки, о чем надо знать путешественникам.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок нет, но они наблюдаются по пути к нему, в районе села Маяки. Простоять там придется меньше часа. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей сегодня не зафиксировано.

Выезд в Молдову затруднен — пробки на трассе Одесса-Рени - фото 1
Пробки возле села Маяки. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас есть пробка, что надо учитывать, планируя путешествие. У канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек не наблюдается. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

Выезд в Молдову затруднен — пробки на трассе Одесса-Рени - фото 2
Пробка возле Орловки. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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