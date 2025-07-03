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Головна Одеса Проїзд за кордон ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

Проїзд за кордон ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 14:02
Де є затори на трасі Одеса-Рені — ситуація на дорогах Одещини: виїзд через КПП у Молдову та Румунію ускладнено
Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот Google Maps

У четвер, 3 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують великі затори шляхом до КПП у бік Молдови, найбільший з яких — в районі Паланки. Однак у сторону Румунії проїзд дещо більш вільний, тягнучки утворюються лише у місцях проведення дорожніх робіт.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився великий затор, простояти там доведеться більше години. Ще один спостерігається в районі села Маяки.  Що стосується "Старокозачого — Тудора" — невеличкі тягнучки час від часу з'являються. Поблизу до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг сьогодні не зафіксовано.

Виїзд до Молдови ускладнено — великі затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі дещо ускладнено рух через проведення дорожніх робіт. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин.

Виїзд до Молдови ускладнено — великі затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорожні роботи біля Орлівки. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.

Одеса КПП дороги затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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