Где есть пробки на трассе Одесса-Рени - ситуация на дорогах Одесской области: выезд через КПП в Молдову и Румынию затруднен

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот Google Maps

В четверг, 3 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют большие пробки по пути к КПП в сторону Молдовы, самая значительная из которых — в районе Паланки. Однако в сторону Румынии проезд несколько более свободный, тянучки образуются только в местах проведения дорожных работ.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась большая пробка, простоять там придется больше часа. Еще одна наблюдается в районе села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора" — небольшие тянучки время от времени появляются. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей сегодня не зафиксировано.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас несколько затруднено движение из-за проведения дорожных работ. У канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек не наблюдается. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

Дорожные работы возле Орловки. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.