Ситуація на трасі Одеса-Рені - затори у бік КПП до Молдови та Румунії

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

У понеділок, 2 червня, на трасі Одеса — Рені утворюються затори у бік прикордонних пунктів пропуску до Молдови, однак вони невеликі. А шляхом до Румунії жодних тягнучок немає, проїзд там наразі вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік "Старокозачого — Тудора" наразі заторів немає, отже стояти там мандрівникам не доведеться. Однак біля КПП "Паланка — Маяки — Удобне" вже утворилися декілька тягнучок, що слід врахувовуати, плануючи подорож. Що стосується пункту пропуску "Рені — Джурджулешть" — на картах черг не помічено, автівок там сьогодні небагато.

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Щодо каналу Кофа — тягнучок на картах там також не спостерігається, тому проїзд там вільний. Поїздка з Одеси, за даними картографічного сервісу триватиме 2,5 години.

Шляхом до Румунії заторів нема. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про нічне ДТП на трасі Одеса-Рені.