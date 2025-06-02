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Проезд за границу усложнен — пробки на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 2 июня 2025 13:47
Ситуация на трассе Одесса-Рени - пробки в сторону КПП в Молдову и Румынию
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В понедельник, 2 июня, на трассе Одесса — Рени образуются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска в Молдову, однако они небольшие. А по пути в Румынию никаких тянучек нет, проезд там пока свободен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону "Староказачьего — Тудора" пока пробок нет, так что стоять там путешественникам не придется. Однако возле КПП "Паланка — Маяки — Удобное" уже образовались несколько тянучек, что следует учитывать, планируя путешествие. Что касается пункта пропуска "Рени — Джурджулешть" — на картах очередей не замечено, автомобилей там сегодня немного.

Ситуация с выездом за границу — пробки на трассе Одесса-Рени - фото 1
Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Что касается канала Кофа — тянучек на картах там также не наблюдается, поэтому проезд там свободный. Поездка из Одессы, по данным картографического сервиса продлится 2,5 часа.

Ситуация с выездом за границу — пробки на трассе Одесса-Рени - фото 2
По пути в Румынию пробок нет. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о ночном ДТП на трассе Одесса-Рени.

Одесса Молдова Румыния пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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