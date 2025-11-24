Атака РФ зупинила роботу пункту пропуску Орлівка

Пункт пропуску Орлівка на Одещині — росіяни цілилися по людях
22 листопада російська атака зупинила роботу поромного пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Через атаки рух через цю ділянку тимчасово обмежили, тож людям радять користуватися альтернативними маршрутами. Прикордонники наголошують, що удари по цьому напрямку ворог завдає не вперше.
Про ситуацію в ефірі День.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Удар по КПП
Речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що після обстрілу роботу переправи довелося зупинити. Він пояснив, що інфраструктура пункту пропуску працює по обидва боки кордону, а рух забезпечує пором, який перевозить і пасажирів, і вантажний транспорт.
"Росіяни свідомо запускають туди свої засоби ураження, розуміючи, що щодня через цю переправу проходить багато людей", — наголосив речник.
Він додав, що обстріли спрямовані не лише на порушення роботи об’єкта, а й на створення небезпеки для цивільних. У пункті пропуску постійно рухається транспорт і перебувають громадяни, які чекають на пором або перетинають кордон.
"Цинізм у тому, що ворог б’є саме по зоні, де найбільше цивільних. Мета — не просто пошкодити інфраструктуру, а й завдати смертельної шкоди людям", — підкреслив Демченко.
