Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Одеса Пункт пропуску Орлівка на Одещині — росіяни цілилися по людях

Пункт пропуску Орлівка на Одещині — росіяни цілилися по людях

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 16:18
Оновлено: 15:41
Атака РФ зупинила роботу пункту пропуску Орлівка
Пошкоджений КПП на Одещині. Фото: Державна прикордонна служба

22 листопада російська атака зупинила роботу поромного пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Через атаки рух через цю ділянку тимчасово обмежили, тож людям радять користуватися альтернативними маршрутами. Прикордонники наголошують, що удари по цьому напрямку ворог завдає не вперше.

Про ситуацію в ефірі День.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Удар по КПП

Речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що після обстрілу роботу переправи довелося зупинити. Він пояснив, що інфраструктура пункту пропуску працює по обидва боки кордону, а рух забезпечує пором, який перевозить і пасажирів, і вантажний транспорт.

"Росіяни свідомо запускають туди свої засоби ураження, розуміючи, що щодня через цю переправу проходить багато людей", — наголосив речник.

Він додав, що обстріли спрямовані не лише на порушення роботи об’єкта, а й на створення небезпеки для цивільних. У пункті пропуску постійно рухається транспорт і перебувають громадяни, які чекають на пором або перетинають кордон.

"Цинізм у тому, що ворог б’є саме по зоні, де найбільше цивільних. Мета — не просто пошкодити інфраструктуру, а й завдати смертельної шкоди людям", — підкреслив Демченко.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, коли відновлять КПП "Орлівка" на Одещині. Також ми писали про те, які є алтернативні дороги до Румунії.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
