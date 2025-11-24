Атака РФ зупинила роботу пункту пропуску Орлівка

Пошкоджений КПП на Одещині. Фото: Державна прикордонна служба

22 листопада російська атака зупинила роботу поромного пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Через атаки рух через цю ділянку тимчасово обмежили, тож людям радять користуватися альтернативними маршрутами. Прикордонники наголошують, що удари по цьому напрямку ворог завдає не вперше.

Про ситуацію в ефірі День.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Реклама

Читайте також:

Удар по КПП

Речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що після обстрілу роботу переправи довелося зупинити. Він пояснив, що інфраструктура пункту пропуску працює по обидва боки кордону, а рух забезпечує пором, який перевозить і пасажирів, і вантажний транспорт.

"Росіяни свідомо запускають туди свої засоби ураження, розуміючи, що щодня через цю переправу проходить багато людей", — наголосив речник.

Він додав, що обстріли спрямовані не лише на порушення роботи об’єкта, а й на створення небезпеки для цивільних. У пункті пропуску постійно рухається транспорт і перебувають громадяни, які чекають на пором або перетинають кордон.

"Цинізм у тому, що ворог б’є саме по зоні, де найбільше цивільних. Мета — не просто пошкодити інфраструктуру, а й завдати смертельної шкоди людям", — підкреслив Демченко.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, коли відновлять КПП "Орлівка" на Одещині. Також ми писали про те, які є алтернативні дороги до Румунії.