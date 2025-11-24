Відео
Відео

Відновлення Орлівки на Одещині — як працює пункт пропуску

Дата публікації: 24 листопада 2025 11:17
Оновлено: 11:37
Відновлення пункту пропуску Орлівка після атаки РФ
Зруйнований КПП на Одещині. Фото: Державна прикордонна служба України

Пункт пропуску "Орлівка" на Одещині постраждав після російської атаки. Пошкодження виявилися значними й зачепили ключові приміщення та бокси для огляду транспорту. Відновлення може зайняти кілька тижнів. Рух між Україною та Румунією продовжує працювати через пором.

Про це "Укрінформу" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Відновлення КПП

Російські війська черговий раз атакували пункт пропуску "Орлівка", що відповідає за сполучення між Україною та Румунією. Андрій Демченко повідомив, що цього разу інфраструктура зазнала наймасштабніших пошкоджень за весь час обстрілів. Зруйновані приміщення, де проводили прикордонний та митний контроль, а також бокси, у яких оглядали вантажівки й легковий транспорт. Попри руйнування, рух через "Орлівку" залишається можливим для всіх типів транспорту. Зв’язок між країнами підтримує поромна переправа, що працює з обох боків — українського та румунського.

"Рух через цей пункт пропуску можливий і для вантажівок, і для автобусів, і для звичайних легкових автомобілів. Інфраструктурні об'єкти знаходяться як на території України, так і з суміжної сторони — Румунії. Рух забезпечується між країнами за допомогою порому", — розповів Демченко.

Демченко наголосив, що Росія не вперше б’є по цьому напрямку, але тепер масштаб відновлювальних робіт значно більший. За попередніми оцінками, на повернення пункту пропуску до повноцінної роботи можуть знадобитися кілька тижнів.

"Прогнозувати поки не можу, але це може зайняти і кілька тижнів, бо цього разу найбільш суттєво пошкоджені багато інфраструктурних об'єктів цього пункту пропуску", — пояснив Демченко.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що росіяни атакували пункт пропуску "Орлівка" на Одещині. Також ми писали про те, якими КПП можна скористатися для виїзду з Одещини до Румунії.

Одеса кордон КПП Одеська область Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
