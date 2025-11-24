Восстановление пункта пропуска Орловка после атаки РФ

Разрушенный КПП в Одесской области. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Пункт пропуска "Орловка" в Одесской области пострадал после российской атаки. Повреждения оказались значительными и затронули ключевые помещения и боксы для осмотра транспорта. Восстановление может занять несколько недель. Движение между Украиной и Румынией продолжает работать через паром.

Об этом "Укринформу" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Восстановление КПП

Российские войска в очередной раз атаковали пункт пропуска "Орловка", отвечающий за сообщение между Украиной и Румынией. Андрей Демченко сообщил, что на этот раз инфраструктура получила самые масштабные повреждения за все время обстрелов. Разрушены помещения, где проводили пограничный и таможенный контроль, а также боксы, в которых осматривали грузовики и легковой транспорт. Несмотря на разрушения, движение через "Орловку" остается возможным для всех типов транспорта. Связь между странами поддерживает паромная переправа, работающая с обеих сторон — украинской и румынской.

"Движение через этот пункт пропуска возможно и для грузовиков, и для автобусов, и для обычных легковых автомобилей. Инфраструктурные объекты находятся как на территории Украины, так и со смежной стороны — Румынии. Движение обеспечивается между странами с помощью парома", — рассказал Демченко.

Демченко отметил, что Россия не впервые бьет по этому направлению, но теперь масштаб восстановительных работ значительно больше. По предварительным оценкам, на возвращение пункта пропуска к полноценной работе могут понадобиться несколько недель.

"Прогнозировать пока не могу, но это может занять и несколько недель, потому что на этот раз наиболее существенно повреждены многие инфраструктурные объекты этого пункта пропуска", — пояснил Демченко.

