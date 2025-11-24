Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Восстановление Орловки на Одесчине — как работает пункт пропуска

Восстановление Орловки на Одесчине — как работает пункт пропуска

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 11:17
обновлено: 11:37
Восстановление пункта пропуска Орловка после атаки РФ
Разрушенный КПП в Одесской области. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Пункт пропуска "Орловка" в Одесской области пострадал после российской атаки. Повреждения оказались значительными и затронули ключевые помещения и боксы для осмотра транспорта. Восстановление может занять несколько недель. Движение между Украиной и Румынией продолжает работать через паром.

Об этом "Укринформу" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Реклама
Читайте также:

Восстановление КПП

Российские войска в очередной раз атаковали пункт пропуска "Орловка", отвечающий за сообщение между Украиной и Румынией. Андрей Демченко сообщил, что на этот раз инфраструктура получила самые масштабные повреждения за все время обстрелов. Разрушены помещения, где проводили пограничный и таможенный контроль, а также боксы, в которых осматривали грузовики и легковой транспорт. Несмотря на разрушения, движение через "Орловку" остается возможным для всех типов транспорта. Связь между странами поддерживает паромная переправа, работающая с обеих сторон — украинской и румынской.

"Движение через этот пункт пропуска возможно и для грузовиков, и для автобусов, и для обычных легковых автомобилей. Инфраструктурные объекты находятся как на территории Украины, так и со смежной стороны — Румынии. Движение обеспечивается между странами с помощью парома", — рассказал Демченко.

Демченко отметил, что Россия не впервые бьет по этому направлению, но теперь масштаб восстановительных работ значительно больше. По предварительным оценкам, на возвращение пункта пропуска к полноценной работе могут понадобиться несколько недель.

"Прогнозировать пока не могу, но это может занять и несколько недель, потому что на этот раз наиболее существенно повреждены многие инфраструктурные объекты этого пункта пропуска", — пояснил Демченко.

Напомним, мы сообщали о том, что россияне атаковали пункт пропуска "Орловка" в Одесской области. Также мы писали о том, какими КПП можно воспользоваться для выезда из Одесской области в Румынию.

Одесса граница КПП Одесская область Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации