Атака РФ остановила работу пункта пропуска Орловка

Пункт пропуска Орловка в Одесчине — россияне целились по людям
22 ноября российская атака остановила работу паромного пункта пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Из-за атаки движение через этот участок временно ограничили, поэтому людям советуют пользоваться альтернативными маршрутами. Пограничники отмечают, что удары по этому направлению враг наносит не впервые.
О ситуации в эфире День.LIVE рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Удар по КПП
Представитель ГПСУ Андрей Демченко уточнил, что после обстрела работу переправы пришлось остановить. Он пояснил, что инфраструктура пункта пропуска работает по обе стороны границы, а движение обеспечивает паром, который перевозит и пассажиров, и грузовой транспорт.
"Россияне сознательно запускают туда свои средства поражения, понимая, что ежедневно через эту переправу проходит много людей", — подчеркнул спикер.
Он добавил, что обстрелы направлены не только на нарушение работы объекта, но и на создание опасности для гражданских. В пункте пропуска постоянно движется транспорт и находятся граждане, которые ждут паром или пересекают границу.
"Цинизм в том, что враг бьет именно по зоне, где больше всего гражданских. Цель — не просто повредить инфраструктуру, но и нанести смертельный вред людям", — подчеркнул Демченко.
