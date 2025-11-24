Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пункт пропуска Орловка в Одесчине — россияне целились по людям

Пункт пропуска Орловка в Одесчине — россияне целились по людям

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 16:18
обновлено: 15:41
Атака РФ остановила работу пункта пропуска Орловка
Поврежденный КПП в Одесской области. Фото: Государственная пограничная служба

22 ноября российская атака остановила работу паромного пункта пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Из-за атаки движение через этот участок временно ограничили, поэтому людям советуют пользоваться альтернативными маршрутами. Пограничники отмечают, что удары по этому направлению враг наносит не впервые.

О ситуации в эфире День.LIVE рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Реклама
Читайте также:

Удар по КПП

Представитель ГПСУ Андрей Демченко уточнил, что после обстрела работу переправы пришлось остановить. Он пояснил, что инфраструктура пункта пропуска работает по обе стороны границы, а движение обеспечивает паром, который перевозит и пассажиров, и грузовой транспорт.

"Россияне сознательно запускают туда свои средства поражения, понимая, что ежедневно через эту переправу проходит много людей", — подчеркнул спикер.

Он добавил, что обстрелы направлены не только на нарушение работы объекта, но и на создание опасности для гражданских. В пункте пропуска постоянно движется транспорт и находятся граждане, которые ждут паром или пересекают границу.

"Цинизм в том, что враг бьет именно по зоне, где больше всего гражданских. Цель — не просто повредить инфраструктуру, но и нанести смертельный вред людям", — подчеркнул Демченко.

Напомним, мы сообщали о том, когда восстановят КПП "Орловка" в Одесской области. Также мы писали о том, какие есть альтернативные дороги в Румынию.

Одесса граница КПП Одесская область Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации