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Пуски ракет можливі з підводних човнів: Братчук про загрозу з моря

6 травня 2023 16:47
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пуски ракет можливі з підводних човнів: Братчук про загрозу з моря
Підводний човен у Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти поки не вивели в Чорне море ракетоносії, втім загроза ракетного удару залишається високою. Ворог може здійснювати пуски з бухти тимчасово окупованого Севастополя.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Ворог може стріляти, власне, із ракетоносіїв підводних, які перебувають безпосередньо в бухтах тимчасово окупованого Севастополя. І вони не один раз це робили запускаючи "Калібри" саме по Одесі та по інших областях нашої держави. Тому ракетна загроза є", — зазначив Сергій Братчук. 

Крім того, як додав речник Одеської обласної військової адміністрації, залишається загроза й ударів дронами- камікадзе. Їх ворог може запускати як вдень, так і вночі. 

Останнім часом почастішали атаки російських окупаційних військ на Україну із використанням дронів-камікадзе Shahed 136 і Shahed 131. Їх ворог запускає по наших містах та селах із різних напрямків. Російські загарбники показали, як відбувається запуск "Шахедів". Відповідні кадри зняті військовими РФ.

Зазначимо, за ніч 4 травня ворог випустив по Одесі 15 дронів-камікадзе, один з них влучив у гуртожиток. Під час обстрілу ворог використовував нову тактику, запускаючи "Шахеди" з напрямку Азовського моря.

Неодноразово окупанти озвучували своє бажання захопити Одесу. Навіть після всіх невдач на лінії фронту мрії у ворога не змінились. Братчук про лінію фронту й виклики для ППО — подробиці в матеріалі.

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