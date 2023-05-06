Пуски ракет можливі з підводних човнів: Братчук про загрозу з моря

Підводний човен у Чорному морі. Фото: google

Окупанти поки не вивели в Чорне море ракетоносії, втім загроза ракетного удару залишається високою. Ворог може здійснювати пуски з бухти тимчасово окупованого Севастополя.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Ворог може стріляти, власне, із ракетоносіїв підводних, які перебувають безпосередньо в бухтах тимчасово окупованого Севастополя. І вони не один раз це робили запускаючи "Калібри" саме по Одесі та по інших областях нашої держави. Тому ракетна загроза є", — зазначив Сергій Братчук.

Крім того, як додав речник Одеської обласної військової адміністрації, залишається загроза й ударів дронами- камікадзе. Їх ворог може запускати як вдень, так і вночі.

Останнім часом почастішали атаки російських окупаційних військ на Україну із використанням дронів-камікадзе Shahed 136 і Shahed 131. Їх ворог запускає по наших містах та селах із різних напрямків. Російські загарбники показали, як відбувається запуск "Шахедів". Відповідні кадри зняті військовими РФ.

Зазначимо, за ніч 4 травня ворог випустив по Одесі 15 дронів-камікадзе, один з них влучив у гуртожиток. Під час обстрілу ворог використовував нову тактику, запускаючи "Шахеди" з напрямку Азовського моря.

Неодноразово окупанти озвучували своє бажання захопити Одесу. Навіть після всіх невдач на лінії фронту мрії у ворога не змінились. Братчук про лінію фронту й виклики для ППО — подробиці в матеріалі.