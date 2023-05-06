Пуски ракет возможны с подлодок: Братчук об угрозе с моря

Подводная лодка в Черном море. Фото: google

Оккупанты пока не вывели в Черное море ракетоносители, впрочем, угроза ракетного удара остается высокой. Враг может совершать пуски из бухты временно оккупированного Севастополя.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Враг может стрелять, собственно, из ракетоносителей подводных, которые находятся непосредственно в бухтах временно оккупированного Севастополя. И они не раз это делали запуская "Калибры" именно по Одессе и по другим областям нашего государства. Поэтому ракетная угроза есть", — отметил Сергей Братчук.

Кроме того, как добавил спикер Одесской областной военной администрации, остается угроза и ударов дронами камикадзе. Их враг может запускать как днем, так и ночью.

В последнее время участились атаки российских оккупационных войск на Украину с использованием дронов-камикадзе Shahed 136 и Shahed 131. Их враг запускает по нашим городам и селам по разным направлениям. Российские захватчики показали, как происходит запуск "Шахедов". Соответствующие кадры сняты военными РФ.

Отметим, за ночь 4 мая враг выпустил по Одессе 15 дронов-камикадзе, один из них попал в общежитие. При обстреле враг использовал новую тактику, запуская "Шахеды" по направлению Азовского моря.

Неоднократно оккупанты озвучивали свое желание захватить Одессу. Даже после всех неудач на линии фронта мечты у врага не изменились. Братчук о линии фронта и вызовах для ПВО — подробности в материале.