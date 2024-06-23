Барамідзе заявив, що кінцевою метою Путіна є знищення усіх народів

Колишній премʼєр-міністр Грузії Гіоргі Барамідзе. Фото: frontnews.ge

Кінцевою метою кремлівського диктатора є знищення усіх народів, які живуть по сусідству з Росією. Якщо РФ вдасться знищити Україну, наступною буде знову Грузія.

Про це в інтерв’ю журналістам Новини.LIVE заявив колишній премʼєр-міністр Грузії Гіоргі Барамідзе.

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Політик вважає, що Росія намагається дестабілізувати Грузію, використовуючи проросійські сили всередині країни. Проте грузинський народ активно виходить на мітинги проти проросійської влади, демонструючи свою рішучість захищати незалежність країни.

"Вони намагаються розхитати ситуацію, використовуючи свою п'яту колону як уряд під керівництвом контрольованого олігархом Іванішвілі. І вони зараз пішли ва-банк, але отримали дуже серйозну відсіч від грузинського суспільства", — зазначив Барамідзе.

Він також наголосив, що звільнення Грузії багато в чому залежить від перемоги України. Він вірить, що Україна за підтримки міжнародних партнерів здатна розвинути свій військовий потенціал та стримати агресію Росії.

"Кожен громадянин, який хоче жити у вільній європейській країні, має обов'язково проявити себе та віддати голос за свободу", — підкреслив дипломат.

Нагадаємо, Барамідзе раніше сказав, що Україна та її партнери не мають боятися завдавати ударів по території країни-агресорки. Росії треба максимально протидіяти, аби захистити не лише Україну, але й увесь світ.