Барамидзе заявил, что конечной целью Путина является уничтожение всех народов

Бывший премьер-министр Грузии Гиорги Барамидзе. Фото: frontnews.ge

Конечная цель кремлевского диктатора — уничтожение всех народов, живущих по соседству с Россией. Если РФ удастся уничтожить Украину, следующей будет снова Грузия.

Об этом в интервью журналистам Новини.LIVE заявил бывший премьер-министр Грузии Гиорги Барамидзе.

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Политик считает, что Россия пытается дестабилизировать Грузию, используя пророссийские силы внутри страны. Однако грузинский народ активно выходит на митинги против пророссийских властей, демонстрируя свою решимость защищать независимость страны.

"Они пытаются расшатать ситуацию, используя свою пятую колонну как правительство под руководством контролируемого олигархом Иванишвили. И они сейчас пошли ва-банк, но получили очень серьезный отпор от грузинского общества", — отметил Барамидзе.

Он также подчеркнул, что увольнение Грузии во многом зависит от победы Украины. Он верит, что Украина при поддержке международных партнеров способна развить свой военный потенциал и сдержать агрессию России.

"Каждый гражданин, желающий жить в свободной европейской стране, должен обязательно проявить себя и отдать голос за свободу", — подчеркнул дипломат.

Напомним, Барамидзе ранее сказал, что Украина и ее партнеры не должны бояться наносить удары по территории страны-агрессора. России нужно максимально противодействовать, чтобы защитить не только Украину, но и весь мир.