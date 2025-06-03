Екс-дерсекретар США Майк Помпео в Одесі розповів, як зупинити Путіна

Ядерна зброя. Фото ілюстративне: Укрінформ

Путін розуміє лише мову сили, тому змусити його припинити війну можна лише примусовим шляхом. Однак Росія завжди може застосувати свій ядерний арсенал, яким постійно погрожує.

Про це на міжнародному безпековому форумі в Одесі заявив екс-держсектетар США Майк Помпео.

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На думку Майка Помпео, необхідно створити більше загрози для активів РФ у Чорному морі та максимально витіснити Росію з акваторії. Крім того, аби змусити Путіна піти на дієві переговори, потрібно постійно демонструвати готовність до застосування сили. Однак не можна забувати і про можливість застосування противником ядерної зброї.

"Я радий, що Володимир Путін ще не використовує свій ядерний арсенал, завжди існує такий ризик. Але мої спостереження кажуть про те, що коли він бачить, що країна готова давати відсіч та ризикувати, тільки тоді він змінює свою поведінку", — каже екс-держсектетар США Майк Помпео.

Майк Помпео також додав, що усі країни НАТО мають знайти єдиний підхід, підтримати Україну та допомогти посилити тиск на РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про польського політика, який назвав РФ фашистською та імперіалістичною країною. А також про те, що досвід України у застосуванні морських дронів вивчатиме Тайвань для відсічі Китаю.