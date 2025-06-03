Экс-госсекретарь США Майк Помпео в Одессе рассказал, как остановить Путина

Ядерное оружие. Фото иллюстративное: Укринформ

Путин понимает только язык силы, поэтому заставить его прекратить войну можно только принудительным путем. Однако Россия всегда может применить свой ядерный арсенал, которым постоянно угрожает.

Об этом на международном форуме по безопасности в Одессе заявил экс-госсектетар США Майк Помпео.

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По мнению Майка Помпео, необходимо создать больше угрозы для активов РФ в Черном море и максимально вытеснить Россию из акватории. Кроме того, чтобы заставить Путина пойти на действенные переговоры, нужно постоянно демонстрировать готовность к применению силы. Однако нельзя забывать и о возможности применеия противником ядерного оружия.

"Я рад, что Владимир Путин еще не использует свой ядерный арсенал, всегда существует такой риск. Но мои наблюдения говорят о том, что когда он видит, что страна готова давать отпор и рисковать, только тогда он меняет свое поведение",— говорит экс-госсектетар США Майк Помпео.

Майк Помпео также добавил, что все страны НАТО должны найти единый подход, поддержать Украину и помочь усилить давление на РФ.

Напомним, недавно мы писали о польском политике, который назвал РФ фашистской и империалистической страной. А также о том, что опыт Украины в применении морских дронов будет изучать Тайвань для отпора Китаю.