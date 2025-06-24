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Головна Одеса Ракетний обстріл Одеси 24 червня 2024 року — були поранені

Ракетний обстріл Одеси 24 червня 2024 року — були поранені

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Дата публікації: 24 червня 2025 14:30
Обстріл Одеси ракетою "Іскандер-К" 24 червня 2024 року - були постраждалі
Місце влучання ракети. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Атака 24 червня Були поранені

Вранці 24 червня 2024 року РФ атакувала Одесу крилатими ракетами "Іскандер-К". Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини, пошкодження отримали об'єкти цивільної інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, хмару дима можна було побачити з будь-якої частини міста.

Журналісти Новини.LIVE згадують, як все відбувалося рік тому.

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Атака 24 червня

Вибухи в Одесі пролунали близько 8 години ранку. Російська ракета "Іскандер-К" влучила у складські приміщення торгової мережі. Через атаку сталася пожежа на площі 3000 кв.м. До гасіння залучилося понад 90 рятувальників та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Крім того, був задіяний пожежний потяг Укрзалізниці.

Пошкодження також отримали житлові будинки та автівки, які були поруч із місцем прильоту.

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Пожежа на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Були поранені

В результаті обстрілу поранення отримали 19-річний хлопець та троє чоловіків 50, 58 та 48 років, яких було госпіталізовано до лікарні у середньому ступені важкості. Однак, на щастя, обійшлося без загиблих.

"Слава Богу, що всі живі. Тому що на зміні перебувало близько 60 осіб, вони могли опинитися в  епіцентрі обстрілу. Сьогодні є тільки поранені. Це центральна частина міста, жодних військових формувань тут не пребуває", — сказав тоді очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Зруйновані склади. Фото: Новини.LIVE

Після обстрілу 24 червня 2024 року Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл ліцею на Одещині. А також про масовану атаку на наше місто в ніч проти 20 червня.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні постраждалі
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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