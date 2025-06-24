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Главная Одесса Ракетный обстрел Одессы 24 июня 2024 года — были раненые

Ракетный обстрел Одессы 24 июня 2024 года — были раненые

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Дата публикации 24 июня 2025 14:30
Обстрел Одессы ракетой "Искандер-К" 24 июня 2024 года - были пострадавшие
Место попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Атака 24 июня Были раненые

Утром 24 июня 2024 года РФ атаковала Одессу крылатыми ракетами "Искандер-К". В результате обстрела пострадали 4 человека, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, облако дыма можно было увидеть из любой части города.

Журналисты Новини.LIVE вспоминают как все происходило год назад.

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Атака 24 июня

Взрывы в Одессе прогремели около 8 часов утра. Российская ракета "Искандер-К" попала в складские помещения торговой сети. Из-за атаки возник пожар на площади 3000 кв. Его тушили более 90 спасателей и около 20 единиц техники ГСЧС. Кроме того, был задействован пожарный поезд "Укрзализныци".

Повреждения также получили жилые дома и машины, которые находились рядом с местом прилета.

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Пожар на месте попадания. Фото: Новини.LIVE

Были раненые

В результате обстрела ранения получили 19-летний парень и трое мужчин 50, 58 и 48 лет, которые были госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести. Однако, к счастью, обошлось без погибших.

"Слава Богу, что все живы. Потому что на смене находилось около 60 человек, они могли оказаться в эпицентре обстрела. Сегодня есть только раненые. Это центральная часть города, никаких военных формирований здесь не находится",— сказал тогда глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Разрушенные склады. Фото: Новини.LIVE

После обстрела 24 июня 2024 года Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, недавно мы писали об обстреле лицея в Одесской области. А также о массированной атаке на наш город в ночь на 20 июня.

Одесса обстрелы Новости Одессы война в Украине пострадавшие
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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