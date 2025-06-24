Обстрел Одессы ракетой "Искандер-К" 24 июня 2024 года - были пострадавшие

Ракетный обстрел Одессы 24 июня 2024 года — были раненые
Утром 24 июня 2024 года РФ атаковала Одессу крылатыми ракетами "Искандер-К". В результате обстрела пострадали 4 человека, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, облако дыма можно было увидеть из любой части города.
Журналисты Новини.LIVE вспоминают как все происходило год назад.
Атака 24 июня
Взрывы в Одессе прогремели около 8 часов утра. Российская ракета "Искандер-К" попала в складские помещения торговой сети. Из-за атаки возник пожар на площади 3000 кв. Его тушили более 90 спасателей и около 20 единиц техники ГСЧС. Кроме того, был задействован пожарный поезд "Укрзализныци".
Повреждения также получили жилые дома и машины, которые находились рядом с местом прилета.
Были раненые
В результате обстрела ранения получили 19-летний парень и трое мужчин 50, 58 и 48 лет, которые были госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести. Однако, к счастью, обошлось без погибших.
"Слава Богу, что все живы. Потому что на смене находилось около 60 человек, они могли оказаться в эпицентре обстрела. Сегодня есть только раненые. Это центральная часть города, никаких военных формирований здесь не находится",— сказал тогда глава Одесской ОВА Олег Кипер.
После обстрела 24 июня 2024 года Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, недавно мы писали об обстреле лицея в Одесской области. А также о массированной атаке на наш город в ночь на 20 июня.
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