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Ракетний удар по Одесі — Зеленський показав героїчну роботу рятувальників

3 березня 2024 12:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ракетний удар по Одесі 2 березня - Зеленський показав роботу рятувальників
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський показав героїчну роботу співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій після ракетного удару по Одесі у суботу, 2 березня. Рятувальники розбирали завали та надавали допомогу як дорослим, так і дітям.

Відповідні фото глава держави опублікував у Telegram у неділю, 3 березня.

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Робота рятувальників після ракетного удару по Одесі 2 березня

Зеленський повідомив, що у кожному місті та кожній громаді завжди є допомога людям. Є ті, хто рятує після ракетного обстрілу. При цьому Президент подякував кожному рятувальнику за його складну та героїчну роботу.

"І це також героїзм нашого народу, усіх людей, які просто роблять свою роботу і цим допомагають усій Україні вистояти", — написав Президент.

Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня.
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня.
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня
Робота рятувальників після ракетного удару 2 березня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Одесі березня кількість жертв зросла до десяти. Зараз проводитися деблокування тіла загиблої жінки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на обстріл Одеси. Він заявив, що окупанти діють щоразу, коли Захід не діє

Вранці, 3 березня, в місті оголосили днем жалоби за загиблими через російський удар.

Володимир Зеленський
Одеса
діти
ДСНС
обстріли
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рятувальники
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ракетний удар

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