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Ракетный удар по Одессе — Зеленский показал героическую работу спасателей

3 марта 2024 12:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ракетный удар по Одессе 2 марта - Зеленский показал работу спасателей
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский показал героическую работу сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям после ракетного удара по Одессе в субботу, 2 марта. Спасатели разбирали завалы и оказывали помощь как взрослым, так и детям.

Соответствующие фото глава государства опубликовал в Telegram в воскресенье, 3 марта.

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Работа спасателей после ракетного удара по Одессе 2 марта

Зеленский сообщил, что в каждом городе и каждой громаде всегда есть помощь людям. Есть те, кто спасает после ракетных обстрелов. При этом президент поблагодарил каждого спасателя за его сложную и героическую работу.

"И это также героизм нашего народа, всех людей, которые просто делают свою работу и этим помогают всей Украине выстоять",  — написал президент.

Работа спасателей после ракетного удара 2 марта
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта.
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта.
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта
Работа спасателей после ракетного удара 2 марта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, в результате ракетного удара по Одессе 2 марта количество жертв возросло до десяти. Сейчас проводится деблокирование тела погибшей женщины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрел Одессы. Он заявил, что оккупанты действуют каждый раз, когда Запад бездействует.

Утром 3 марта в городе объявили днем траура по погибшим из-за российского удара.

Владимир Зеленский
Одесса
дети
ГСЧС
обстрелы
фото
спасатели
жертвы
ракетный удар

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