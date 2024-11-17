Росія тримає ракетоносії "Калібр" у Чорному та Середземному морях

Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Станом на ранок, 17 листопада, в Чорному морі перебуває 4 споряджені російські ракетоносії. У Середземному морі також перебувають носії "Калібрів".

Про це у неділю, 17 листопада, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Фото: ВМС ЗСУ

Кораблі в морях

У Чорному морі перебувають 4 російські кораблі, всі вони є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 одиниць.

У Середземному морі зафіксовано 3 російські кораблі, також оснащені "Калібрами" загальною кількістю до 24 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Прохід через Керченську протоку

За минулу добу через Керченську протоку прохід здійснили:

у напрямку Чорного моря пройшло 1 судно

у напрямку Азовського моря увійшли 4 судна, без подальшого руху з Босфору.

Окрім цього, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS, 1974), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден.

"Такі дії РФ створюють небезпеку для мореплавства та є прямим викликом нормам міжнародного морського права", — наголошують у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, через масовану атаку росіян в Одесі ввели екстрені відключення світла. Наразі в місті зупинений весь електротранспорт та немає водопостачання у деяких районах.