Росія тримає ракетоносії "Калібр" у Чорному та Середземному морях

Ракетоносії окупантів у Чорному морі — загроза для Одещини
Станом на ранок, 17 листопада, в Чорному морі перебуває 4 споряджені російські ракетоносії. У Середземному морі також перебувають носії "Калібрів".
Про це у неділю, 17 листопада, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Кораблі в морях
У Чорному морі перебувають 4 російські кораблі, всі вони є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 одиниць.
У Середземному морі зафіксовано 3 російські кораблі, також оснащені "Калібрами" загальною кількістю до 24 ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Прохід через Керченську протоку
За минулу добу через Керченську протоку прохід здійснили:
- у напрямку Чорного моря пройшло 1 судно
- у напрямку Азовського моря увійшли 4 судна, без подальшого руху з Босфору.
Окрім цього, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS, 1974), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден.
"Такі дії РФ створюють небезпеку для мореплавства та є прямим викликом нормам міжнародного морського права", — наголошують у ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, через масовану атаку росіян в Одесі ввели екстрені відключення світла. Наразі в місті зупинений весь електротранспорт та немає водопостачання у деяких районах.
Читайте Новини.LIVE!