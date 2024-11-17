Россия держит ракетоносители "Калибр" в Черном и Средиземном морях

Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

По состоянию на утро, 17 ноября, в Черном море находится 4 снаряженных российских ракетоносителя. В Средиземном море также находятся носители "Калибров".

Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Фото: ВМС ВСУ

Корабли в морях

В Черном море находятся 4 российских корабля, все они являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 24 единиц.

В Средиземном море зафиксировано 3 российских корабля, также оснащены "Калибрами" общим количеством до 24 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Проход через Керченский пролив

За прошедшие сутки через Керченский пролив проход совершили:

в направлении Черного моря прошло 1 судно.

в направлении Азовского моря вошли 4 судна, без дальнейшего движения из Босфора.

Кроме того, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS, 1974), выключая системы автоматической идентификации судов.

"Такие действия РФ создают опасность для мореходства и являются прямым вызовом нормам международного морского права", — отмечают в ВМС ВСУ.

Напомним, из-за массированной атаки россиян в Одессе ввели экстренные отключения света. В городе остановлен весь электротранспорт и нет водоснабжения в некоторых районах.