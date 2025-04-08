Що задекларувала очільниця Київської райадміністрації Одеси

Марина Лозовенко. Фото: Думська

Марина Лозовенко стала очільницею Київської районної адміністрації Одеси у березні 2025 року. В неї майже немає грошей на рахунках, проте в декларації вказано чимало об'єктів нерухомості.

Про це ми дізналися з декларації чиновниці.

Реклама

Читайте також:

Нерухомість посадовиці

В Одесі Марина Лозовенко володіє будинком площею 284,5 кв.м, земельною ділянкою на 480 кв.м та підвальним приміщенням (47,7 кв.м). Також має великий будинок на 190 кв.м та дві ділянки (95 кв.м та 10 соток) у Великій Балці на Одещині. Посадовиця пересувається на мотоциклі Triumph Bonneville Bobber TFC 2011 року.

Статки Лозовенко

На посаді заступника голови Київської райадміністрації Марина Лозовенко отримала 176,4 тис. грн заробітної плати. Ще 247,3 тис — як директор КУ "Територіальний центр надання соцпослуг Київського району". Готівкою посадовиця зберігає 55 тис. грн та 29 тис. доларів. На банківських рахунках загалом лежить зовсім небагато грошей — майже дві тисячі гривень та п’ять доларів. Син Марини Лозовенко Даніїл Ізбаш отримав стипендію в Одеській державній академії будівництва та архітектури — 24,5 тис. грн (2042 грн на місяць).

Кредит та процесуальні витрати

Також Лозовенко має непогашений кредит в банку на трохи більше восьми тисяч доларів та та борги на майже сім млн грн перед дорожньою фірмою "Пік-Строй", яку вона очолювала з 2011 до 2023 року. Ще 4,8 млн грн жінка перерахувала у Вищий антикорупційний суд, в якому розглядається відкрите проти неї кримінальне провадження.

Що відомо про Марину Лозовенко

Марина Лозовенко в одеській політиці досить давно. У 2015-му, а пізніше й у 2020-му її обирали депутаткою міськради. І тоді, і зараз — від фракції "Довіряй ділам". Нова очільниця Київської райадміністрації працювала в комісії з питань міського планування та архітектури. У 2021 році вона фігурувала в розслідуванні НАБУ щодо розкрадання 26,8 млн грн під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про думки містян щодо того, якою має бути зарплата мера. А також про статки очільника Пересипського району.