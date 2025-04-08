Что задекларировала руководительница Киевской райадминистрации Одессы

Марина Лозовенко. Фото: Думская

Марина Лозовенко стала главой Киевской районной администрации Одессы в марте 2025 года. У нее почти нет денег на счетах, однако в декларации указано немало объектов недвижимости.

Об этом мы узнали из декларации чиновницы.

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Недвижимость чиновницы

В Одессе Марина Лозовенко владеет домом площадью 284,5 кв.м, земельным участком на 480 кв.м и подвальным помещением (47,7 кв.м). Также в ее собственности большой дом на 190 кв.м и два участка (95 кв.м и 10 соток) в Большой Балке на Одесчине. Чиновница передвигается на мотоцикле Triumph Bonneville Bobber TFC 2011 года.

Состояние Лозовенко

В должности заместителя председателя Киевской райадминистрации Марина Лозовенко получила 176,4 тыс. грн заработной платы. Еще 247,3 тыс — как директор КУ "Территориальный центр предоставления соцуслуг Киевского района". Наличными чиновница хранит 55 тыс. грн и 29 тыс. долларов. На банковских счетах в целом лежит совсем немного денег — почти две тысячи гривен и пять долларов. Сын Марины Лозовенко Даниил Избаш получил стипендию в Одесской государственной академии строительства и архитектуры — 24,5 тыс. грн (2042 грн в месяц).

Кредит и процессуальные расходы

Также Лозовенко имеет непогашенный кредит в банке на чуть более восьми тысяч долларов и долги на почти семь млн грн перед дорожной фирмой "Пик-Строй", которую она возглавляла с 2011 до 2023 года. Еще 4,8 млн грн женщина перечислила в Высший антикоррупционный суд, в котором рассматривается открытое против нее уголовное производство.

Что известно о Марине Лозовенко

Марина Лозовенко в одесской политике достаточно давно. В 2015-м, а позже и в 2020-м ее избирали депутатом горсовета. И тогда, и сейчас — от фракции "Доверяй делам". Новая руководительница Киевской райадминистрации работала в комиссии по вопросам городского планирования и архитектуры. В 2021 году она фигурировала в расследовании НАБУ о хищении 26,8 млн грн во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Напомним, недавно мы писали о мнениях горожан относительно того, какой должна быть зарплата мэра. А также о состоянии главы Пересипского района.