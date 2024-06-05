Шість компаній,що зареєстровані у Миколаївській області, перейшли у власність держави

Раніше належали окупантам — на Миколаївщині компанії перейшли у державну власність
58 українських компаній, що належали колаборантам, росіянам або особам, пов'язаним з агресором та підтримували війну, за два роки повномасштабної війни перейшли у власність України. Серед них шість компаній зареєстровані у Миколаївській області.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.
За даними Міністерства юстиції України, лише 13 з цих компаній належали росіянам. Решта 45 мали засновників, які тісно співпрацювали з агресором або підтримували війну в Україні. Всі ці компанії було вилучено у власність України за допомогою внутрішніх санкцій.
"Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України подало 48 позовних заяв. З них 40 вже задоволено на користь держави, а рішення по 1 справі поки не набрало законної сили. Ще 7 справ за позовами Мін’юсту наразі знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС", — зазначила заступниця Міністра юстиції Інна Богатих.
Які компанії перейшли у власність держави
Серед вилучених компаній у Миколаївській області:
- ТОВ "Охорона МГЗ";
- ТОВ "Центр обліку Миколаїв";
- ТОВ "Сервісний центр "Металург";
- ТОВ "Час ІТ";
- ТОВ "Миколаївський глиноземний завод";
- Миколаївський місцевий благодійний фонд "Центр соціальних програм".
Нагадаємо, що Фонд державного майна продав квартири російського олігарха Михайла Шелкова та українського колаборанта Володимира Сальдо в Одесі за майже 7 мільйонів гривень.
Окрім цього, під підозрою наразі перебуває Інеса Маркова, яка володіє компанією, що сприяє російській агресії проти України. Її нерухомість в Одесі, вартістю понад 250 млн грн, була арештована.
Також ми писали, що в Одесі викрили групу спільників, які наживались на нерухомості у центрі міста. Організатором виявився депутат Одеської міської ради Олександр Матвєєв, якого наразі готуються оголосити у розшук
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