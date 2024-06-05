Шесть компаний, зарегистрированных в Николаевской области, перешли в собственность государства

Многие компании пророссийских владельцев перешли в собственность государства. Иллюстративное фото: Freepik

58 украинских компаний, принадлежавших коллаборантам, россиянам или лицам, связанным с агрессором и поддерживавшим войну, за два года полномасштабной войны перешли в собственность Украины. Среди них шесть компаний зарегистрировано в Николаевской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

Читайте также:

По данным Министерства юстиции Украины, только 13 из этих компаний принадлежали россиянам. Остальные 45 имели учредителей, которые тесно сотрудничали с агрессором или поддерживали войну в Украине. Все эти компании были изъяты в собственность Украины посредством внутренних санкций.

"С начала полномасштабного вторжения Министерство юстиции Украины подало 48 исковых заявлений. Из них 40 уже удовлетворены в пользу государства, а решение по 1 делу пока не вступило в законную силу. Еще 7 дел по искам Минюста сейчас находятся на рассмотрении ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС " , — отметила заместитель Министра юстиции Инна Богатых.

Какие компании перешли в собственность государства

Среди изъятых компаний в Николаевской области:

ООО "Охрана МГЗ";

ООО "Центр учета Николаев";

ООО "Сервисный центр "Металлург";

ООО "Время ИТ";

ООО "Николаевский глиноземный завод";

Николаевский местный благотворительный фонд "Центр социальных программ".

Часть компаний, перешедших в государственную собственность. Фото: скриншот

Напомним, что Фонд государственного имущества продал квартиры российского олигарха Михаила Шелкова и украинского коллаборанта Владимира Сальдо в Одессе почти за 7 миллионов гривен.



Кроме этого, под подозрением находится Инесса Маркова, которая владеет компанией, способствующей российской агрессии против Украины. Ее недвижимость в Одессе стоимостью более 250 млн грн была арестована.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили группу подельников, которые наживались на недвижимости в центре города. Организатором оказался депутат Одесского городского совета Александр Матвеев, которого готовятся объявить в розыск.