Ранковий обстріл на Миколаївщині: двоє загиблих, поранена дитина

Окупанти обстріляли мирне населення

Зранку ворог підступно вдарив з реактивної системи залпового вогню. Обстріл здійснили по протилежному берегу Дніпровського лиману.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Миколаївської області.

"Сьогодні зранку росіяни підступно обстріляли с. Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області. Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його", — йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу, в одному з будинків вбито чоловіка, з-під завалів рятувальники вилучили загиблу жінку і поранену 7-ти річну дитину, яку забрала швидка.

Зазначимо, напередодні морську міну прибило до берегів Миколаївської області. Фахівці — піротехніки вчасно ліквідували її.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини. В регіоні діяли графіки стабілізаційних відключень.