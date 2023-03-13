Утренний обстрел на Николаевщине: двое погибших, раненый ребенок

Оккупанты обстреляли мирное население

Утром враг коварно ударил с реактивной системы залпового огня. Обстрел произвели по противоположному берегу Днепровского лимана.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Николаевской области.

"Сегодня утром россияне коварно обстреляли с. Солончаки Куцурубской территориальной громады Николаевского района Николаевской области. Боеприпасы и их обломки попали в частный одноэтажный жилой дом, полностью разрушив его", — говорится в сообщении.

В результате обстрела, в одном из домов убит мужчина, из-под завалов спасатели изъяли погибшую женщину и раненого 7-летнего ребенка, которого забрала скорая.

Отметим, что накануне морскую мину прибило к берегам Николаевской области. Специалисты-пиротехники вовремя ликвидировали ее.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесчины. В регионе действовали графики стабилизационных отключений.