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Реакція буде жорсткою — мовний омбудсмен відреагував на скандал на бізнес-зустрічі в Одесі

17 червня 2024 00:38
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Інна Буряк
редактор
Мовний скандал на бізнес-івенті в Одесі — реакція Тараса Креміня
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: Олександр Синиця / УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що ситуація з мовним скандалом в Одесі є "класичною історією про граблі, на які наступили організатори". Він пообіцяв жорстку реакцію та відповідне покарання. 

Про це Тарас Кремінь повідомляє в Facebook у неділю, 16 червня.

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"Запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, ініціатори "бізнес-заходу", маючи іншомовних спікерів, порушили відразу декілька статей мовного закону і кримінального кодексу. Це, на жаль, та проблема, яка все ще має місце у свідомості нечисленної когорти зросійщених сучасників", — зазначив Кремінь.

За його словами, випадок, коли цькують за мову та виганяють за це з публічної події, має розглянути поліція.

"Реакція буде жорсткою. Порушники будуть покарані. Нікому не дозволено такі грубі зловживання стосовно громадян України", — наголосив омбудсмен.

Він зазначив, що сподівається також на реакцію місцевої влади.

"В цій ситуації, яка виникла під час війни, яка точиться і за право на українську, — особливо", — додав Кремінь.

Тарас Кремінь прокоментував мовний скандал в Одесі
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки мовного омбудсмена Тараса Креміня

Нагадаємо, що на бізнес-зустрічі в Одесі, яка проводилася російською, виник конфлікт через мовне питання. Дівчата, які відвідували захід, попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.

Мовні скандали в Одесі

Також нещодавно трапився ще один мовний скандал в Одесі під час листування в соцмережах представниці одеської фотостудії та потенційної клієнтки. Перша спілкувалася російською запевняючи, що всі, хто живуть "на Украінє"  чудово розуміють мову окупантів.

Додамо, що черговий випадок порушення мовного закону трапився в одному з одеських ресторанів. Так, у закладі Mafia Rave лунали пісні російських виконавців, під які весело танцювали відвідувачі та голосно підспівували.

російська мова
омбудсмен
війна в Україні
мовний скандал
поліція
Одеса
Тарас Кремінь
українці
українська мова
війна

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