Мовний скандал на бізнес-івенті в Одесі — реакція Тараса Креміня

Реакція буде жорсткою — мовний омбудсмен відреагував на скандал на бізнес-зустрічі в Одесі
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що ситуація з мовним скандалом в Одесі є "класичною історією про граблі, на які наступили організатори". Він пообіцяв жорстку реакцію та відповідне покарання.
Про це Тарас Кремінь повідомляє в Facebook у неділю, 16 червня.
Кремінь про мовний скандал у Одесі
"Запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, ініціатори "бізнес-заходу", маючи іншомовних спікерів, порушили відразу декілька статей мовного закону і кримінального кодексу. Це, на жаль, та проблема, яка все ще має місце у свідомості нечисленної когорти зросійщених сучасників", — зазначив Кремінь.
За його словами, випадок, коли цькують за мову та виганяють за це з публічної події, має розглянути поліція.
"Реакція буде жорсткою. Порушники будуть покарані. Нікому не дозволено такі грубі зловживання стосовно громадян України", — наголосив омбудсмен.
Він зазначив, що сподівається також на реакцію місцевої влади.
"В цій ситуації, яка виникла під час війни, яка точиться і за право на українську, — особливо", — додав Кремінь.
Нагадаємо, що на бізнес-зустрічі в Одесі, яка проводилася російською, виник конфлікт через мовне питання. Дівчата, які відвідували захід, попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.
Мовні скандали в Одесі
Також нещодавно трапився ще один мовний скандал в Одесі під час листування в соцмережах представниці одеської фотостудії та потенційної клієнтки. Перша спілкувалася російською запевняючи, що всі, хто живуть "на Украінє" чудово розуміють мову окупантів.
Додамо, що черговий випадок порушення мовного закону трапився в одному з одеських ресторанів. Так, у закладі Mafia Rave лунали пісні російських виконавців, під які весело танцювали відвідувачі та голосно підспівували.
Читайте Новини.LIVE!