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Реакция будет жесткой — языковой омбудсмен отреагировал на скандал на бизнес-встрече в Одессе

17 июня 2024 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Языковой скандал на бизнес-ивенте в Одессе — реакция Тараса Кременя
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Фото: Александр Синица / УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что ситуация с языковым скандалом в Одессе является "классической историей о граблях, на которые наступили организаторы". Он пообещал жесткую реакцию и соответствующее наказание.

Об этом Тарас Кремень сообщает в Facebook в воскресенье, 16 июня.

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"Пригласив на мероприятие людей, требовавших обеспечить их право на информацию на государственном языке, инициаторы "бизнес-мероприятия", имея иноязычных спикеров, нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса. Это, к сожалению, та проблема, которая все еще имеет место в сознании немногочисленной когорты обрусевших современников", — отметил Кремень.

По его словам, случай, когда травят за язык и выгоняют за это из публичного события, должна рассмотреть полиция.

"Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны. Никому не разрешены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины", — подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что надеется также на реакцию местных властей.

"В этой ситуации, которая возникла во время войны, которая идет и за право на украинский, — особенно", — добавил Кремень.

Тарас Кремень прокомментировал языковой скандал в Одессе
Скриншот сообщения с Facebook-страницы языкового омбудсмена Тараса Кременя

Напомним, что на проводимой на русском бизнес-встрече в Одессе возник конфликт из-за языкового вопроса. Девушки, которые посещали мероприятие, попросили спикера предоставить информацию на украинском, но их требование вызвало возмущение.

Языковые скандалы в Одессе

Также недавно произошел еще один языковой скандал в Одессе во время переписки в соцсетях представительницы одесской фотостудии и потенциальной клиентки. Первая общалась на русском уверяя, что все живущие "на Украине" прекрасно понимают язык оккупантов.

Добавим, что очередной случай нарушения языкового закона произошел в одном из одесских ресторанов. Так, в заведении Mafia Rave звучали песни российских исполнителей, под которые весело плясали посетители и громко подпевали.

русский язык
омбудсмен
война в Украине
языковой скандал
полиция
Одесса
Тарас Креминь
украинцы
украинский язык
війна

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