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Рейтинг шкіл Одеси і області — де учні найкраще здали НМТ-2024

21 вересня 2024 11:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Оприлюднили рейтинг найкращих шкіл Одеси і області
Школярі сидять за партами у класі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Опубліковано рейтинг загальноосвітніх шкіл Одеси та області на цей рік. Перелік склали за результатами випускників, які складали національний мультипредметний тест.

Про це повідомляє ресурс "Освіта.ua".

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Хто у рейтингу

Серед шкіл міста найкращі результати продемонстрували школа №117, Рішельєвський та Приморський ліцеї.

В області у трійці лідерів опинилися Ізмаїльський ліцей "Політехнічний" з гімназією, Тузлівська опорна школа у Білгород-Дністровському районі та Ярославська школа Плахтіївської сільської ради того ж району.

Рейтинг шкіл Одеси і області — де учні найкраще здали НМТ-2024 - фото 1
ТОП-10 шкіл Одеської області. Фото: скриншот

Загалом Одеса опинилася на вісімнадцятому місці за результатами НМТ цього року. Середній бал у міста — 139,36. На першому місці опинився Львів, на другому Херсон, а на третьому Київ.

Як рахували 

Школи отримували місця у списку за рейтинговим балом. Його визначили на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих учасниками тестування з усіх предметів, враховуючи загальну кількість складених тестів випускниками кожної школи.

Автори рейтингу зазначають, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це теж могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.

Нагадаємо, в Одесі хочуть за 33 мільйона замінити вікна у школі, де їх вже вставили благодійники. 

Також у вересні у місті декілька днів поспіль надходили повідомлення про фейкові мінування шкіл

Одеса школи Одеська область Новини Одеси школярі

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