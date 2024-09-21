Оприлюднили рейтинг найкращих шкіл Одеси і області

Рейтинг шкіл Одеси і області — де учні найкраще здали НМТ-2024
Опубліковано рейтинг загальноосвітніх шкіл Одеси та області на цей рік. Перелік склали за результатами випускників, які складали національний мультипредметний тест.
Про це повідомляє ресурс "Освіта.ua".
Хто у рейтингу
Серед шкіл міста найкращі результати продемонстрували школа №117, Рішельєвський та Приморський ліцеї.
В області у трійці лідерів опинилися Ізмаїльський ліцей "Політехнічний" з гімназією, Тузлівська опорна школа у Білгород-Дністровському районі та Ярославська школа Плахтіївської сільської ради того ж району.
Загалом Одеса опинилася на вісімнадцятому місці за результатами НМТ цього року. Середній бал у міста — 139,36. На першому місці опинився Львів, на другому Херсон, а на третьому Київ.
Як рахували
Школи отримували місця у списку за рейтинговим балом. Його визначили на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих учасниками тестування з усіх предметів, враховуючи загальну кількість складених тестів випускниками кожної школи.
Автори рейтингу зазначають, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це теж могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Нагадаємо, в Одесі хочуть за 33 мільйона замінити вікна у школі, де їх вже вставили благодійники.
Також у вересні у місті декілька днів поспіль надходили повідомлення про фейкові мінування шкіл.
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