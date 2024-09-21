Обнародовали рейтинг лучших школ Одессы и области

Школьники сидят за партами в классе. Фото: Новини.LIVE

Опубликован рейтинг общеобразовательных школ Одессы и области на текущий год. Список составили по результатам выпускников, которые сдавали национальный мультипредметный тест.

Об этом сообщает ресурс "Освіта.ua".

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Кто в рейтинге

Среди школ города лучшие результаты продемонстрировали школа №117, Ришельевский и Приморский лицеи.

В области в тройке лидеров оказались Измаильский лицей "Политехнический" с гимназией, Тузловская опорная школа в Белгород-Днестровском районе и Ярославская школа Плахтиевского сельского совета того же района.

ТОП-10 школ Одесской области. Фото: скриншот

В целом Одесса оказалась на 18-м месте по результатам НМТ в этом году. Средний балл у города — 139,36. На первом месте оказался Львов, на втором — Херсон, а на третьем — Киев.

Как считали

Школы получали места в списке по рейтинговому баллу. Его определили на основании среднего значения баллов НМТ, полученных участниками тестирования по всем предметам, учитывая общее количество тестов, которые сдали выпускники каждой школы.

Авторы рейтинга отмечают, что ученики некоторых школ из-за военных действий покинули свои регионы и продолжали обучение онлайн в других областях Украины или за рубежом. Это тоже могло повлиять на место конкретного заведения в рейтинге.

Напомним, в Одессе хотят за 33 миллиона заменить окна в школе, где их уже вставили благотворители.

Также в сентябре в городе несколько дней подряд поступали сообщения о фейковом минировании школ.