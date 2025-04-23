В Одесі злочинне угруповання під керівництвом в'язня вимагало в людей гроші - що загрожує

Підозрюваний з поліцією. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Одесі група осіб вимагала в містян гроші за неіснуючи борги, погрожуючи фізичним насильством. Однак зловмисників викрили та затримали правоохоронці, їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, перебуваючи в ізоляторі, 26-річний житель Одеської області, який має ряд судимостей за крадіжки та грабежі, очолив злочинне угруповання. До протиправної діяльності залучив четверо чоловіків віком від 22 до 33 років із волі. "Лідер" займався пошуком майбутніх жертв, слідкував за процесом вимагання грошей по аудіо- та відеозвʼязку, ділив здобуті злочинним шляхом кошти між "виконавцями". Останні, виконуючи накази, оточували визначених людей посеред вулиці і, погрожуючи їм фізичною розправою, вимагали розрахуватись за надумані борги. А в разі відсутності грошей, переслідували потерпілих, допоки не отримували те, що хотіли.

Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Поліцейські задокументували незаконне вимагання ділками грошей у трьох місцевих жителів. Одному чоловіку зловмисники наказали віддати їм 600 доларів, з яких встигли отримати 300. В іншого — забрали наявні в нього 8000 гривень, зобов’язавши щотижнево платити ще. Третьому виставили "борг" розміром 10000 доларів, з якого 500 доларів та 8000 гривень забрали одразу. Правопорушників було затримано правоохоронцями під час отримання другої частини грошей у розмірі 7000 доларів від останнього потерпілого. Під час обшуків в оселях та у камерах слідчого ізолятора слідчі вилучили мобільні телефони з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність власників.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділків, які вимагали гроші під виглядом ТЦК. А також про суд над військовим-наркоманом.