В Одессе преступная группировка под руководством заключенного вымогала у людей деньги — что грозит

Подозреваемый с полицией. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одессе группа лиц вымогала у горожан деньги за несуществующие долги, угрожая физическим насилием. Однако злоумышленников разоблачили и задержали правоохранители, им грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, находясь в изоляторе, 26-летний житель Одесской области, который имеет ряд судимостей за кражи и грабежи, возглавил преступную группировку. К противоправной деятельности привлек четверо мужчин в возрасте от 22 до 33 лет с воли. "Лидер" занимался поиском будущих жертв, следил за процессом вымогательства денег по аудио- и видеосвязи, делил добытые преступным путем средства между "исполнителями". Фигуранты, выполняя приказы, окружали определенных людей посреди улицы и, угрожая им физической расправой, требовали рассчитаться за надуманные долги. А в случае отсутствия денег, преследовали потерпевших, пока не получали то, что хотели.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Полицейские задокументировали незаконное вымогательство дельцами денег у трех местных жителей. Одному мужчине злоумышленники приказали отдать им 600 долларов, из которых успели получить 300. У другого — забрали имеющиеся у него 8000 гривен, обязав еженедельно платить еще. Третьему выставили "долг" размером 10000 долларов, из которого 500 долларов и 8000 гривен забрали сразу. Фигуранты были задержаны правоохранителями во время получения второй части денег в размере 7000 долларов от последнего потерпевшего. Во время обысков в домах и в камерах следственного изолятора следователи изъяли мобильные телефоны с информацией, подтверждающей противоправную деятельность владельцев.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Напомним, недавно мы писали о дельцах, которые вымогали деньги под видом ТЦК. А также о суде над военным-наркоманом.