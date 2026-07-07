Реконструкція житлових районів Одеси: доля хрущовок

Вид на спальний район Одеси. Ілюстративне фото: Новини.LIVЕ

Марія Луценко Редактор

Спальні райони Одеси можуть розвиватися без масштабної нової забудови. Основний акцент пропонують зробити на підвищенні комфорту для мешканців, розвитку інфраструктури та збільшенні кількості зелених зон. Водночас будь-яке нове будівництво має враховувати особливості вже сформованих кварталів і не погіршувати умови життя людей.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів заступник голови ГО "Асоціація архітекторів Одеси" Микола Чепелев.

Точкові зміни

У житлових кварталах, де забудова вже сформувалася, насамперед потребують покращення будинки та громадський простір. Також важливо зважено підходити до будь-якого нового будівництва.

"Спальні райони – це території, де забудова вже склалася. Потрібно робити точкові втручання, точкові зміни, в першу чергу для того, щоб підвищити комфорт у тих будівлях, які вже існують", — зазначив Микола Чепелев.

Перед початком нового будівництва необхідно оцінити його вплив на навколишню забудову, транспорт та інфраструктуру. Також варто використовувати світовий досвід, адаптуючи його до потреб Одеси.

"Нове будівництво для будь-якого району, де вже склалась забудова, — це історія, до якої дуже обережно потрібно підходити, обговорювати й аналізувати, як нова забудова вплине на те, що вже є", — додав архітектор.

Комфортні умови

Одним із головних напрямків розвитку міста має стати створення районів, де всі необхідні послуги будуть у пішохідній доступності. Це стосується шкіл, дитячих садків, медичних закладів, місць для відпочинку та культурних просторів.

"Будь-який район, де живуть люди, має забезпечувати найширший спектр потреб. Соціальні, культурні, освітні та медичні заклади мають бути в пішохідному доступі", — зауважив Чепелев.

Також він вважає, що має збільшуватися кількість зелених зон і місць для відпочинку. Це допоможе зробити райони комфортнішими та краще підготувати міський простір до кліматичних викликів.

Як повідомляли Новини.LIVE, історичний центр Одеси може розвиватися без втрати свого унікального вигляду. Для цього сучасні рішення варто поєднувати зі збереженням архітектурної спадщини та відновленням старої забудови. Такий підхід не лише зробить місто комфортнішим для життя, а й допоможе зберегти його туристичну привабливість.

Також Новини.LIVE писали, що від 2023 року власники житла в будинках-пам’ятках в Одесі не могли отримати компенсації за пошкодження через складні бюрократичні процедури. Питання неодноразово піднімалося на рівні держави після призначення керівництва Одеської МВА. Тепер Кабінет Міністрів офіційно зняв ці обмеження. Програма "єВідновлення" запрацює для таких об’єктів у спрощеному форматі.