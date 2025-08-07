Одесити мають сплатити понад 800 мільйонів гривень за паркування в Аркадії

Оплата за паркування. Фото: скриншот з відео одеситів

Жителі Одеси залишили свою автівку на платному паркінгу в Аркадії на рік. Тепер люди мають сплатити понад 800 тисяч гривень за місце стоянки та не розуміють, як розрахуватися.

Відео з рахунком за паркування розповсюджується соцмережами.

Паркування за пів мільйона

Одесити залишили свою автівку на платному паркінгу в Gagarinn Plaza в Аркадії. Машина простояла на коштовній стоянці 348 днів. За весь цей період люди мають сплатити 835 450 гривень, адже вони займали паркомісце майже рік. Як розраховуватись, автолюбителі не розуміють, адже сума надто велика.

"Вчора тут було 500 тисяч в одесита за паркування, а у нас більше. Ми тримаємо марочку! Але як ми тепер будемо розраховуватися?" — жартують одесити на відео.

Додамо, зупинитися на паркінгу в Одесі коштує 30 гривень на годину. Однак на приватних паркінгах, одним з яких скористалися автори відео, вартість місця є значно вищою.

