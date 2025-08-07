Видео
Главная Одесса Рекорд за парковку — одесситы задолжали 800 тыс. гривен

Рекорд за парковку — одесситы задолжали 800 тыс. гривен

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 10:45
Одесситы должны заплатить более 800 миллионов гривен за парковку в Аркадии
Оплата за парковку. Фото: скриншот из видео одесситов

Жители Одессы оставили свою машину на платной парковке в Аркадии на год. Теперь люди должны заплатить более 800 тысяч гривен за место стоянки и не понимают, как рассчитаться.

Видео со счетом за парковку распространяется по соцсетям.

Читайте также:

Парковка за полмиллиона

Одесситы оставили свою машину на платной парковке в Gagarinn Plaza в Аркадии. Машина простояла на дорогой стоянке 348 дней. За весь этот период люди должны заплатить 835 450 гривен, ведь они занимали паркоместо почти год. Как рассчитываться, автолюбители не понимают, ведь сумма слишком большая.

"Вчера здесь было 500 тысяч у одессита за парковку, а у нас больше. Мы держим марочку! Но как мы теперь будем рассчитываться?" — шутят одесситы на видео.

Добавим, остановиться на парковке в Одессе стоит 30 гривен в час. Однако на частных паркингах, одним из которых воспользовались авторы видео, стоимость места значительно выше.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе перекроют переезд из-за аварийного участка. А также о горожанине, который должен заплатить за парковку полмиллиона гривен.

 

Одесса авто парковка деньги Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
