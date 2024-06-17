Розвідувальник НАТО зафіксована близько Одещини сьогодні, 17 червня

Розвідувальник Boeing P-8A Poseidon на патрулюванні сьогодні, 17 червня. Фото: United States Air Force

Розвідувальник НАТО Boeing P-8A Poseidon помічений менше ніж в 10 км від південних кордонів Одеської області. Літак вийшов на патрулювання та контролює ситуацію у повітряному просторі Румунії зараз, 17 червня.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько Ізмаїлу — у 2 км від лінії кордону, проте зараз Boeing P-8A Poseidon патрулює вздовж румунсько-українського кордону та спостерігає за ситуацією в акваторії Чорного моря.

Маршрут літака. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні, 17 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі споряджений ракетоносій. Також ворог збільшив кораблі із "Калібрами" на борту в Азовському морі.

Також ми писали, що російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не занурювались у воду.

Додамо, аби вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.