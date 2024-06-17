Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Рекордно близько кордонів Одещини — авіація НАТО вийшла на патрулювання arrow

Рекордно близько кордонів Одещини — авіація НАТО вийшла на патрулювання

17 червня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Розвідувальник НАТО зафіксована близько Одещини сьогодні, 17 червня
Розвідувальник Boeing P-8A Poseidon на патрулюванні сьогодні, 17 червня. Фото: United States Air Force
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Розвідувальник НАТО Boeing P-8A Poseidon помічений менше ніж в 10 км від південних кордонів Одеської області. Літак вийшов на патрулювання та контролює ситуацію у повітряному просторі Румунії зараз, 17 червня.

Про це Новини.LIVE  дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько Ізмаїлу — у 2 км від лінії кордону,  проте зараз Boeing P-8A Poseidon патрулює вздовж румунсько-українського кордону та спостерігає за ситуацією в акваторії Чорного моря. 

Літак НАТО поблизу Одещини 17 червня
Маршрут літака. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні,  17 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі споряджений ракетоносій. Також ворог збільшив кораблі із "Калібрами" на борту в Азовському морі. 

Також ми писали, що російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не занурювались у воду.

Додамо, аби вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

літак
Румунія
авіація
Чорне море
розвідка
Одеса
НАТО
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту