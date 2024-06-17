Разведчик НАТО зафиксирован около Одесской области сегодня, 17 июня

Разведчик Boeing P-8A Poseidon на патрулировании сегодня, 17 июня. Фото: United States Air Force

Разведчик НАТО Boeing P-8A Poseidon замечен менее чем в 10 км от южных границ Одесской области. Самолет вышел на патрулирование и контролирует ситуацию в воздушном пространстве Румынии сейчас, 17 июня.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика проходил воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была замечена около Измаила в 2 км от линии границы, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует вдоль румынско-украинской границы и наблюдает за ситуацией в акватории Черного моря.

Маршрут самолета. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня, 17 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море снаряженный ракетоноситель. Также враг увеличил корабли с "Калибрами" на борту в Азовском море.

Также мы писали, что российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Черном и Азовском морях. Оккупанты используют подлодки для патрулирования и проведения учебных маневров, однако есть и такие, которые ни разу не погружались в воду.

Добавим, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для нахождения кораблей в порту.