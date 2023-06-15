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Ремонт доріг в Одесі: які вулиці краще об’їхати

15 червня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ремонт доріг в Одесі: які вулиці краще об’їхати
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 15 червня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Преображенська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • Хаджибейська дорога — очищення лотків і канав; 
  • Львівська, 2 — ремонт дощоприймача з заміною чавунного лиття.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Очищення колектора. Фото: КП "Міські дороги"
Очищення колектора. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

В Одесі продовжується ремонт Деволанівського узвозу. У зв’язку з цим  рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили. 

На вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.

Суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені минулого року рішенням виконавчого комітету. Йдеться про встановлення ціни за годину у розмірі 20 гривень.

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