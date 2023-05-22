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Ремонт на автошляхах Одеси: які дороги варто об’їжджати

22 травня 2023 11:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ремонт на автошляхах Одеси: які дороги варто об’їжджати
Очищення колекторів. Фото: ЖКГ Одеса
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні, 22 травня, рух транспорту на деяких дорогах Одеси буде ускладнений. Це пов’язано із роботою комунальників на визначених ділянках автошляхів.

Про це повідомляє ЖКГ Одеса.

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"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні.

Фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Кінна/вул. Князівська — заміна рукава дощоприймача;
  • просп. Небесної Сотні — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • вул. Інглезі/вул. Космонавтів — очищення колектору;
  • пров. Газовий, 
  • вул. От. Головатого/вул. П. Кравцова, 
  • вул. От. Головатого/вул. М. Плигуна, 
  • Румунський канал — очищення канав і лотків; 
  • Буферного ставка — очищення ставку;
  • вул. Краснослобідська/вул. Ширшова — ремонт дощоприймача. 

Зазначимо, дорожники займаються проведенням робіт з експлуатаційного утримання на важливих артеріях, які не тільки пролягають через Одеську область, але й мають важливе значення для всієї країни. Ці дороги ведуть до річкових та морських портів, прифронтових областей та контрольно-пропускних пунктів з державами-сусідами.

Нагадаємо, упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3 362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.

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