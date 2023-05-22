Ремонт на автошляхах Одеси: які дороги варто об’їжджати
Сьогодні, 22 травня, рух транспорту на деяких дорогах Одеси буде ускладнений. Це пов’язано із роботою комунальників на визначених ділянках автошляхів.
Про це повідомляє ЖКГ Одеса.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні.
Фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Кінна/вул. Князівська — заміна рукава дощоприймача;
- просп. Небесної Сотні — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. Інглезі/вул. Космонавтів — очищення колектору;
- пров. Газовий,
- вул. От. Головатого/вул. П. Кравцова,
- вул. От. Головатого/вул. М. Плигуна,
- Румунський канал — очищення канав і лотків;
- Буферного ставка — очищення ставку;
- вул. Краснослобідська/вул. Ширшова — ремонт дощоприймача.
Зазначимо, дорожники займаються проведенням робіт з експлуатаційного утримання на важливих артеріях, які не тільки пролягають через Одеську область, але й мають важливе значення для всієї країни. Ці дороги ведуть до річкових та морських портів, прифронтових областей та контрольно-пропускних пунктів з державами-сусідами.
Нагадаємо, упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3 362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.