Ремонт на автошляхах Одеси: які дороги варто об’їжджати

Очищення колекторів. Фото: ЖКГ Одеса

Сьогодні, 22 травня, рух транспорту на деяких дорогах Одеси буде ускладнений. Це пов’язано із роботою комунальників на визначених ділянках автошляхів.

Про це повідомляє ЖКГ Одеса.

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"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні.

Фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Кінна/вул. Князівська — заміна рукава дощоприймача;

просп. Небесної Сотні — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. Інглезі/вул. Космонавтів — очищення колектору;

пров. Газовий,

вул. От. Головатого/вул. П. Кравцова,

вул. От. Головатого/вул. М. Плигуна,

Румунський канал — очищення канав і лотків;

Буферного ставка — очищення ставку;

вул. Краснослобідська/вул. Ширшова — ремонт дощоприймача.

Зазначимо, дорожники займаються проведенням робіт з експлуатаційного утримання на важливих артеріях, які не тільки пролягають через Одеську область, але й мають важливе значення для всієї країни. Ці дороги ведуть до річкових та морських портів, прифронтових областей та контрольно-пропускних пунктів з державами-сусідами.

Нагадаємо, упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3 362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.