Ремонт на дорогах Одессы: какие дороги стоит объезжать

Ремонт на дорогах Одессы: какие участки стоит объезжать
Сегодня, 22 мая, движение транспорта на некоторых дорогах Одессы будет затруднено. Это связано с работой коммунальщиков на определенных участках дорог.
Об этом сообщает ЖКХ Одесса.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Конная/ул. Княжеская — замена рукава дождеприемника;
- просп. Небесной Сотни — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. Инглези/ул. Космонавтов — очистка коллектора;
- пров. Газовая,
- ул. Вот. Головатого/ул. П. Кравцова,
- ул. Вот. Головатого/ул. М. Плигуна,
- Румынский канал — очистка канав и лотков;
- Буферная ставка — очистка пруда;
- ул. Краснослободская/ул. Ширшова — ремонт дождеприемника.
Отметим, дорожники занимаются проведением работ по эксплуатационному содержанию на важных артериях, которые не только пролегают через Одесскую область, но имеют важное значение для всей страны. Эти дороги ведут к речным и морским портам, прифронтовым областям и контрольно-пропускным пунктам с государствами-соседями.
Напомним, в течение января-апреля 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.