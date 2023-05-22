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Ремонт на дорогах Одессы: какие участки стоит объезжать

22 мая 2023 11:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Ремонт на дорогах Одессы: какие дороги стоит объезжать
Очистка коллекторов. Фото: ЖКХ Одесса
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Сегодня, 22 мая, движение транспорта на некоторых дорогах Одессы будет затруднено. Это связано с работой коммунальщиков на определенных участках дорог.

Об этом сообщает ЖКХ Одесса.

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"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Конная/ул. Княжеская — замена рукава дождеприемника;
  • просп. Небесной Сотни — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. Инглези/ул. Космонавтов — очистка коллектора;
  • пров. Газовая,
  • ул. Вот. Головатого/ул. П. Кравцова,
  • ул. Вот. Головатого/ул. М. Плигуна,
  • Румынский канал — очистка канав и лотков;
  • Буферная ставка — очистка пруда;
  • ул. Краснослободская/ул. Ширшова — ремонт дождеприемника.

Отметим, дорожники занимаются проведением работ по эксплуатационному содержанию на важных артериях, которые не только пролегают через Одесскую область, но имеют важное значение для всей страны. Эти дороги ведут к речным и морским портам, прифронтовым областям и контрольно-пропускным пунктам с государствами-соседями.

Напомним, в течение января-апреля 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.

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