Тиждень безпеки дорожнього руху на Одещині

Ремонтні роботи на дорогах державного значення. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Відсьогодні розпочинається Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Він передбачає проведення заходів для зниження рівня аварійності на дорогах.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Перший етап Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху пройде з 15 по 21 травня. В цей час заплановано проведення заходів для покращення безпеки дорожнього руху та зниження рівня аварійності на дорогах загального користування державного значення.

Проведення заходів:

перевірка доріг в межах навчальних закладів, шкіл, дитячих садків на їх відповідність схемам організації дорожнього руху;

відновлення дорожньої розмітки в зонах наземних пішохідних переходів;

забезпечення відновлення технічних засобів організації дорожнього руху та нормативної видимості на під’їздах до залізничних переїздів; ;

перевірка наявності попереджувальних знаків на ділянках з підвищеною аварійністю та на місцях концентрації ДТП;

перевірка санітарного стану зупинок.

Зазначимо,15 травня в Одесі на автодорогах міста заплановано проведення ремонтних робіт. Комунальники працюватимуть на кількох об’єктах.

Нагадаємо, упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.