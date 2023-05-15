Тиждень безпеки дорожнього руху на Одещині
Відсьогодні розпочинається Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Він передбачає проведення заходів для зниження рівня аварійності на дорогах.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Перший етап Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху пройде з 15 по 21 травня. В цей час заплановано проведення заходів для покращення безпеки дорожнього руху та зниження рівня аварійності на дорогах загального користування державного значення.
Проведення заходів:
- перевірка доріг в межах навчальних закладів, шкіл, дитячих садків на їх відповідність схемам організації дорожнього руху;
- відновлення дорожньої розмітки в зонах наземних пішохідних переходів;
- забезпечення відновлення технічних засобів організації дорожнього руху та нормативної видимості на під’їздах до залізничних переїздів; ;
- перевірка наявності попереджувальних знаків на ділянках з підвищеною аварійністю та на місцях концентрації ДТП;
- перевірка санітарного стану зупинок.
Зазначимо,15 травня в Одесі на автодорогах міста заплановано проведення ремонтних робіт. Комунальники працюватимуть на кількох об’єктах.
Нагадаємо, упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.