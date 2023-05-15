Неделя безопасности дорожного движения в Одесской области

Ремонтные работы на дорогах государственного значения. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

С сегодняшнего дня начинается Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Он предусматривает проведение мероприятий по снижению уровня аварийности на дорогах.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Первый этап Всеукраинской недели безопасности дорожного движения пройдет с 15 по 21 мая. В настоящее время запланировано проведение мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения и снижению уровня аварийности на дорогах общего пользования государственного значения.

Проведение мероприятий:

проверка дорог в пределах учебных заведений, школ, детских садов на их соответствие схемам организации дорожного движения;

возобновление дорожной разметки в зонах наземных пешеходных переходов;

обеспечение восстановления технических средств организации дорожного движения и нормативной видимости на подъездах к железнодорожным переездам;

проверка наличия упреждающих знаков на участках с повышенной аварийностью и на местах концентрации ДТП;

проверка санитарного состояния остановок.

Отметим, что 15 мая в Одессе на автодорогах города запланировано проведение ремонтных работ. Коммунальщики будут работать на нескольких объектах.

Напомним, в течение января-апреля 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3 362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.