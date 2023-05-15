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Неделя безопасности дорожного движения в Одесской области

15 мая 2023 14:00
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Беженарь Татьяна
журналист
Неделя безопасности дорожного движения в Одесской области
Ремонтные работы на дорогах государственного значения. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

С сегодняшнего дня начинается Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Он предусматривает проведение мероприятий по снижению уровня аварийности на дорогах.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Первый этап Всеукраинской недели безопасности дорожного движения пройдет с 15 по 21 мая. В настоящее время запланировано проведение мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения и снижению уровня аварийности на дорогах общего пользования государственного значения.

Проведение мероприятий:

  • проверка дорог в пределах учебных заведений, школ, детских садов на их соответствие схемам организации дорожного движения;
  • возобновление дорожной разметки в зонах наземных пешеходных переходов;
  • обеспечение восстановления технических средств организации дорожного движения и нормативной видимости на подъездах к железнодорожным переездам;
  • проверка наличия упреждающих знаков на участках с повышенной аварийностью и на местах концентрации ДТП;
  • проверка санитарного состояния остановок.

Отметим, что 15 мая в Одессе на автодорогах города запланировано проведение ремонтных работ. Коммунальщики будут работать на нескольких объектах.

Напомним, в течение января-апреля 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3 362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.

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