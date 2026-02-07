Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ремонти на мережах — у яких районах Одеси люди сьогодні без води

Ремонти на мережах — у яких районах Одеси люди сьогодні без води

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 13:47
Відключення води в Одесі 7 лютого: перелік адрес
Людина набирає воду в пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 7 лютого, в Одесі тимчасово обмежили водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи. Воду обіцяють повернути до вечора, але мешканців просять врахувати можливі затримки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Інфоксводоканал".

Реклама
Читайте також:
Ремонти на мережах — у яких районах Одеси люди сьогодні без води - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

За інформацією водоканалу, відключення розпочалися в першій половині дня, а відновлення подачі води очікують у різний час — залежно від адреси та складності робіт.

Адреси, де тимчасово відсутнє водопостачання

  • вул. Академіка Корольова 
  • вул. Євгена Чикаленка 
  • просп. Князя Ярослава Мудрого 
  • вул. Сім’ї Глодан 
  • пров. Дмитра Лесича
  • вул. Маразліївська
  • Фонтанська дорога — будинки 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, в Одесі вже майже два місяці не працює електротранспорт. Щоб забезпечити пересування містян, у місті запровадили соціальні автобуси з безкоштовним проїздом, які у вихідні дні курсують за окремим розкладом.

Також ми писали, що сьогодні на Одещині за командою "Укренерго" енергетики були змушені терміново обмежити електропостачання, щоб зберегти стабільність енергосистеми.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації