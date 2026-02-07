Відключення води в Одесі 7 лютого: перелік адрес

Ремонти на мережах — у яких районах Одеси люди сьогодні без води
У суботу, 7 лютого, в Одесі тимчасово обмежили водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи. Воду обіцяють повернути до вечора, але мешканців просять врахувати можливі затримки.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Інфоксводоканал".
Де немає води в Одесі
За інформацією водоканалу, відключення розпочалися в першій половині дня, а відновлення подачі води очікують у різний час — залежно від адреси та складності робіт.
Адреси, де тимчасово відсутнє водопостачання
- вул. Академіка Корольова
- вул. Євгена Чикаленка
- просп. Князя Ярослава Мудрого
- вул. Сім’ї Глодан
- пров. Дмитра Лесича
- вул. Маразліївська
- Фонтанська дорога — будинки 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
Нагадаємо, в Одесі вже майже два місяці не працює електротранспорт. Щоб забезпечити пересування містян, у місті запровадили соціальні автобуси з безкоштовним проїздом, які у вихідні дні курсують за окремим розкладом.
Також ми писали, що сьогодні на Одещині за командою "Укренерго" енергетики були змушені терміново обмежити електропостачання, щоб зберегти стабільність енергосистеми.
