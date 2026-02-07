Відключення води в Одесі 7 лютого: перелік адрес

Людина набирає воду в пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 7 лютого, в Одесі тимчасово обмежили водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи. Воду обіцяють повернути до вечора, але мешканців просять врахувати можливі затримки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Інфоксводоканал".

Де немає води в Одесі

За інформацією водоканалу, відключення розпочалися в першій половині дня, а відновлення подачі води очікують у різний час — залежно від адреси та складності робіт.

Адреси, де тимчасово відсутнє водопостачання

вул. Академіка Корольова

вул. Євгена Чикаленка

просп. Князя Ярослава Мудрого

вул. Сім’ї Глодан

пров. Дмитра Лесича

вул. Маразліївська

Фонтанська дорога — будинки 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Нагадаємо, в Одесі вже майже два місяці не працює електротранспорт. Щоб забезпечити пересування містян, у місті запровадили соціальні автобуси з безкоштовним проїздом, які у вихідні дні курсують за окремим розкладом.

Також ми писали, що сьогодні на Одещині за командою "Укренерго" енергетики були змушені терміново обмежити електропостачання, щоб зберегти стабільність енергосистеми.