Головна Одеса Соціальні автобуси в Одесі — який розклад маршрутів на сьогодні

Соціальні автобуси в Одесі — який розклад маршрутів на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 09:55
Соціальні автобуси Одеси 7 лютого: розклад на суботу
Соціальні автобуси в Одесі. Фото: ОМР

Через атаку РФ на енергосистему, в Одесі вже майже два місяці не працює електротранспорт. Щоб забезпечити пересування містян, у місті запровадили соціальні автобуси з безкоштовним проїздом, які у вихідні дні курсують за окремим розкладом.

Про це інформує Новини.LIVE з посилання на Одеські міську раду.

Читайте також:

Що таке соціальні автобуси

зазначимо, щоб містяни могли дістатися вокзалу, лікарень, ринків і ключових районів, у місті, з середини грудня минулого року, працюють соціальні автобуси. Це саме соціальні маршрути з безкоштовним проїздом для всіх одеситів. Частина з них дублює популярні трамвайні й тролейбусні напрямки, а частина з’єднує райони, де без електротранспорту найскладніше.

Актуальний розклад соціальних автобусів на 07.02.2026

Маршрут С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади"

  • Відправлення від Залізничного вокзалу: 06:40, 07:30, 08:20, 10:15, 11:05, 12:00, 14:40, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:15.
  • Відправлення від вул. 28-ї бригади: 07:00, 08:00, 08:50, 09:45, 11:35, 13:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:50, 18:55, 20:00.

Маршрут С3 "вул. С. Ріхтера — вул. Дігтярна"

  • Відправлення від вул. С. Ріхтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.
  • Відправлення від вул. Дігтярна: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.

Маршрут С4 "вул. Тираспольське шосе — вул. Дігтярна"

  • Відправлення від вул. Тираспольське шосе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.
  • Відправлення від вул. Дігтярна: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.

Маршрут №5 (трам.) "Аркадія — Залізничний вокзал"

  • Відправлення від ст. Аркадія: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
  • Відправлення від Залізничного вокзалу: 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут №10 (трам.) "Іцхака Рабіна — Залізничний вокзал"

  • Відправлення від вул. Іцхака Рабіна: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
  • Відправлення від Залізничного вокзалу: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №15 (трам.) "пл. Тираспольська — Слобідський ринок"

  • Відправлення від пл. Тираспольської: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
  • Відправлення від Слобідського ринку: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут №17 (трам.) "Куликове поле — 14 ст. В. Фонтану"

  • Відправлення від Куликове поле: 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45.
  • Відправлення від 14 ст. В. Фонтану: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.

Маршрут №26 (трам.) "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал"

  • Відправлення від вул. Архітекторська: 07:00, 07:50, 08:45, 09:30, 10:20, 11:05, 13:00, 15:00, 16:00, 16:45, 17:30, 18:30.
  • Відправлення від Залізничного вокзалу: 07:50, 08:40, 09:30, 10:15, 11:05, 11:50, 13:45, 15:50, 16:40, 17:30, 18:15, 19:15.

Маршрут №27 (трам.) "вул. Архітекторська — просп. Свободи"

  • Відправлення від вул. Архітекторська: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
  • Відправлення від просп. Свободи: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №3 (трол.) "ст. Застава І — Парк Шевченка"

  • Відправлення від ст. Застава І: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30.
  • Відправлення від Парку Шевченка: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10.

Маршрут №8 (трол.) "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал"

  • Відправлення від Суперфосфатного заводу: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.
  • Відправлення від Залізничного вокзалу: 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.

Маршрут №9 (трол.) "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська"

  • Відправлення від вул. Інглезі: 07:00, 08:40, 10:20, 12:45, 15:05, 16:40, 18:15.
  • Відправлення від вул. Рішельєвської: 07:45, 09:25, 11:05, 13:30, 15:50, 17:25, 19:15.

Нагадаємо, сьогодні на Одещині, як і в більшості регіонів України, запровадили екстрені відключення світла через масований обстріл енергоінфраструктури з боку російських окупантів.

Також ми писали, що у частини жителів Одещини планують не вимикати світло. Йдеться про декілька населених пунктів де теплопостачання багатьох будинків залежать від електропостачання. Це питання розглянули на нараді з президентом.

Одеса транспорт Одеська область Новини Одеси світло трамвай тролейбуси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
